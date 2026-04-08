«Авангард» — ЦСКА: назван фаворит первого матча серии Кубка Гагарина

8 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Игра пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Серия до четырёх побед стартует 8 и 10 апреля в Омске, после чего переедет в Москву 12 и 14 апреля.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.04. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 11.0.