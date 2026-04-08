Стали известны шансы «ПСЖ» победить «Ливерпуль»

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.62. Ничейный исход можно найти в линии за 4.34.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.