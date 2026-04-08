«Реал» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов. Зашёл коэффициент 8.00

«Бавария» победила «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 41-й минуте Луис Диас открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. В дебюте второго тайма Гарри Кейн удвоил преимущество немецкой команды. На 74-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч «сливочных».

