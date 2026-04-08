Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Кубке России. Сыграл коэффициент 40.0

Комментарии

В матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Самаре — 5:2.

На четвёртой минуте нападающий гостей Лусиано Гонду открыл счёт. На 35-й минуте Гонду оформил дубль, а на 51-й сделал хет-трик. На 55-й минуте форвард Иван Олейников сократил отставание «Крыльев Советов». На 64-й минуте полузащитник Иван Обляков вернул армейцам былое преимущество.

На 67-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил пятый гол ЦСКА. На 84-й минуте защитник Иван Лепский отыграл один мяч самарцев, установив окончательный счёт — 5:2.

Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 1.79: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1790 рублей. Успех «Крыльев» оценивался в 4.60, ничья — в 3.93.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.83, на «обе забьют» — 1.74. Точный счёт 4:0 в пользу ЦСКА шёл за 40.0.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android