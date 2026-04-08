ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Кубке России. Сыграл коэффициент 40.0

В матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в Самаре — 5:2.

На четвёртой минуте нападающий гостей Лусиано Гонду открыл счёт. На 35-й минуте Гонду оформил дубль, а на 51-й сделал хет-трик. На 55-й минуте форвард Иван Олейников сократил отставание «Крыльев Советов». На 64-й минуте полузащитник Иван Обляков вернул армейцам былое преимущество.

На 67-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил пятый гол ЦСКА. На 84-й минуте защитник Иван Лепский отыграл один мяч самарцев, установив окончательный счёт — 5:2.

