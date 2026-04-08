«Динамо» Москва — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Динамо» Москва — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар».

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Кубке России пришла пора решающих матчей, и в финале Пути РПЛ московские динамовцы сыграют в первой встрече с «Краснодаром» дома. У «Динамо» не самая лучшая статистика в матчах с «Краснодаром» за последнее время. Динамовцы не то что положительного результата добиваются редко, а редко даже забивают этому «Краснодару». Думаю, этот матч не станет исключением.

«Краснодар» умеет такие матчи играть, он сейчас выглядит монолитнее, сплочённее и качественнее, чем «Динамо». Всё-таки огрехи в обороне «Динамо» с приходом Гусева после Карпина никуда не пропали. Игра в обороне никак не изменилась. Пропустить три мяча дома от «Оренбурга» — это надо умудриться. В последних двух матчах «Динамо» вообще шесть пропустило — по три от «Зенита» и «Оренбурга». Это многовато. Полагаю, Гусев прекрасно всё это понимает и в открытый футбол против «Краснодара» играть точно не будет. Это бессмысленно. Будет вязкая, тяжёлая игра.

Это первый матч, матч домашний. Ролан Александрович Гусев на авантюриста не похож. И мне кажется, сильно рисковать не будет. «Краснодар», скорее всего, рассчитывает решить задачу по выходу в Суперфинал в домашнем матче. В Москве, думаю, «Краснодар» сыграет максимально аккуратно, сдержанно и на результат, учитывая, что дальше в чемпионате встреча с «Зенитом» в Петербурге.

Мне кажется, забитых мячей много в этом матче быть не должно. Сыграю «тотал меньше 3» за 1.7 в первом матче между «Динамо» и «Краснодаром», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

