«Динамо» Москва — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России. Здесь важно то, что это именно первая игра двухматчевого противостояния, то есть ещё будет ответная встреча. И думаю, «Краснодар» будет держать её в уме. Всё-таки, наверное, на сегодняшний день для «Краснодара» важнее делать ставку на чемпионат, вот конкретно сейчас. На Кубок выйдут, полагаю, чтобы не проиграть, учитывая ответный домашний матч. Чемпионат всё-таки значит гораздо больше.

Но ситуация такая, что у «Краснодара» очень маленькая обойма. Мы видели, что даже и запасных там не хватало в последних матчах, поэтому сложно будет Мураду Мусаеву большую какую-то ротацию устраивать. В определённом виде она, безусловно, будет, но не так много игроков для неё есть.

Думаю, игра должна получиться довольно весёлой. Мне кажется, что здесь про результат говорить сейчас не надо, потому что мы не знаем стартовых составов, с какими мыслями подходят тренеры. Но «Динамо» последний матч сыграло 3:3. Каким бы составом оно ни вышло, голы здесь, мне кажется, будут. Так что «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.95. Это та ставка, которая мне очень нравится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Динамо» Москва — «Краснодар». В первом матче торопиться некуда
«Динамо» Москва — «Краснодар». В первом матче торопиться некуда
