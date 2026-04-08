«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 8 апреля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

«Совсем недавно команды встречались в чемпионате. «Зенит» выиграл со счётом 2:0. В общем, силу «Зенита» вы сами прекрасно знаете. Силу московского «Спартака» и его куражность — тоже.

В обороне у «Спартака» всё-таки есть уязвимые места, да и Максименко выручает не всегда. А у «Зенита» сейчас в полном порядке Александр Соболев, который перестал быть «хорошим мальчиком» и начал забивать в каждом матче.

Поэтому поединок сложный для прогноза, абсолютно ничего не понятно. Вроде бы 51 на 49 в пользу «Зенита» за счёт домашнего поля. Но и «Спартак» по весне неплох, надо признать. Правда, команда пока не может сыграть полноценно и ответственно все 90 минут. Даже в победном матче с «Локомотивом» первый тайм получился ни шатко ни валко, а скорости включили только во втором — и тогда всё пошло как надо.

Учитывая, что «Спартак» давно не выигрывал в Петербурге, а также кубковый характер встречи, мне кажется, что на данном отрезке сезона у москвичей очень неплохие шансы не проиграть на выезде. Необязательно побеждать, но в основное время у «Спартака» есть все необходимые ресурсы, таланты и возможности, чтобы не уступить «Зениту».

Мой прогноз на этот матч: «Спартак» не проиграет в Петербурге за коэффициент 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».