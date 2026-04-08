«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

«Ну что, ещё одна кубковая игра. Хорошо, что «Спартак» обыграл «Локомотив», потому что команда поедет в хорошем настроении, с уверенностью, что многое начинает получаться. Видно, игра постепенно налаживается, появляются моменты, есть движение, самое главное — есть результат, а это всегда добавляет уверенности перед такими принципиальными матчами, где решают не только ноги, но и голова, то есть психологическая устойчивость команды.

«Зенит», как я уже говорил, скрипя зубами, но продолжает выигрывать. Да, не всегда это выглядит убедительно по игре, но результат есть, а это сейчас ключевое. При этом «Спартак» — соперник принципиальный, здесь точно не будет простой игры. Мы уже видели их недавнюю встречу, где многое решилось в отдельных эпизодах, в том числе за счёт пенальти, это показывает, насколько равными могут быть такие матчи, где любая мелочь может стать решающей.

Думаю, игра получится плотной и жёсткой, с большим количеством борьбы и единоборств. «Спартак» будет максимально мотивирован, но многое зависит от «Зенита», который играет дома и понимает важность этой встречи. В итоге вижу, что «Зенит» всё-таки дожмет и выиграет, скорее всего, в один мяч — где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».