«Зенит» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч Пути регионов Кубка России
Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Выдающийся матч Кубка России, но, на самом деле, как мне кажется, Кубок может быть более актуален для «Спартака», потому что это единственный трофей, на который он может рассчитывать в этом сезоне. Для «Зенита» гораздо более важна борьба с «Краснодаром» в чемпионате России. Совсем скоро очная встреча.

Я думаю, что определённая ротация состава у «Зенита» будет, и, так скажем, основная часть команды всё-таки готовится именно к игре с «Краснодаром». Посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас предугадать составы практически невозможно.

Команды не так давно играли в чемпионате, «Зенит» там спокойно выиграл. Вот думаю, что, с учётом этой ротации петербуржцев, у «Спартака» какие-то шансы присутствуют, плюс, конечно, настрой должен помочь. Повторюсь, как мне кажется, у «Спартака» он должен быть более серьёзным на этот матч.

Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.8. Мне кажется, что это максимально точно отвечает предвосхищению данной игры», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

