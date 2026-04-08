«Зенит» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч Пути регионов Кубка России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Выдающийся матч Кубка России, но, на самом деле, как мне кажется, Кубок может быть более актуален для «Спартака», потому что это единственный трофей, на который он может рассчитывать в этом сезоне. Для «Зенита» гораздо более важна борьба с «Краснодаром» в чемпионате России. Совсем скоро очная встреча.

Я думаю, что определённая ротация состава у «Зенита» будет, и, так скажем, основная часть команды всё-таки готовится именно к игре с «Краснодаром». Посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас предугадать составы практически невозможно.

Команды не так давно играли в чемпионате, «Зенит» там спокойно выиграл. Вот думаю, что, с учётом этой ротации петербуржцев, у «Спартака» какие-то шансы присутствуют, плюс, конечно, настрой должен помочь. Повторюсь, как мне кажется, у «Спартака» он должен быть более серьёзным на этот матч.

Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.8. Мне кажется, что это максимально точно отвечает предвосхищению данной игры», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».