«Зенит» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» за 1.89.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
«Хорошая игра должна быть. Конечно, на 100% команды будут играть основными составами. Не думаю, что здесь команды будут относиться как к обычному кубковому матчу. Нет, это противостояние «Зенит» — «Спартак», это битва двух городов. «Спартак» подходит к этому матчу, в принципе, в нормальном психологическом состоянии, потому что дома переиграли «Локомотив», есть определённая уверенность перед такой игрой.

Но «Зенит» для «Спартака» — такой же раздражитель, как и «Спартак» для «Зенита». Поэтому обе команды будут биться в этом матче. Наверное, преимущество «Зенита» в том, что они играют дома и их будут поддерживать свои болельщики, хотя спартаковская армия тоже подъедет. Думаю, что «Спартак» в любом случае даст бой, но у них есть определённые проблемы в обороне, они всё равно пропускают. А петербуржцы в таких матчах умеют реализовывать свои моменты, есть кому это делать, очень хорошая атака.

На мой взгляд, всё-таки в этом противостоянии «Зенит» переиграет «Спартак», однако будет очень тяжело. Скорее всего, всё решится в один мяч, не думаю, что будет много забитых голов, потому что это Кубок, и игра будет вязкая. Но за счёт класса и того, что «Зенит» играет дома, петербуржцы должны забирать этот матч», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Матч недели «Зенит» — «Спартак» в Кубке России
