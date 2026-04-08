«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «ПСЖ» по угловым с форой (-1.5) за 1.80.

«В прошлом сезоне в 1/8 финала эти команды встречались, и тогда «Ливерпуль» был совсем другим. Тогда «Ливерпуль» шёл к своему чемпионству, он выиграл групповой этап в ЛЧ. Многие ожидали, что «Ливерпуль» легко пройдёт «ПСЖ», который со скрипом вообще залез в плей-офф Лиги чемпионов. Но благодаря победе на «Энфилде» и успешной игре Доннаруммы в серии пенальти Париж прошёл дальше, а в итоге выиграл этот «ушастый» трофей.

Сейчас немножечко ситуация поменялась. «ПСЖ» уже другой, «Ливерпуль» совершенно другой. 0:4 от «Манчестер Сити» в Кубке Англии — это очень болезненно. Слота уже все кому не лень отправляют в отставку. В английском чемпионате ситуация не самая приятная. Остаётся Лига чемпионов.

«Ливерпуль» — команда стержневая, команда с характером, команда с хорошими, очень хорошими исполнителями, но напротив «ПСЖ», который дома вообще редко кого отпускает. В прошлом сезоне Париж гонял «Ливерпуль» по полю, но в итоге проиграл 0:1, пропустив в самой концовке.

Здесь сложно предугадать и предположить, как игра сложится. Вроде как «ПСЖ» явный фаворит, но недооценивать этот «Ливерпуль» точно не стоит. Да, на выезде «Ливерпуль» не лучшим образом играет, достаточно вспомнить матч в Стамбуле, но Парижу точно легко в этом матче быть не должно.

Я бы рассмотрел вариант угловых в этой встрече. «ПСЖ» очень много атакует флангами, два чрезвычайно активных и агрессивных фланговых защитника Мендеш и Хакими, плюс фланги атаки в лице Дембеле и Баркола. Угловых Париж зарабатывает немало. Я думаю, что и с «Ливерпулем» будет похожая ситуация. Через центр пробиться будет тяжело, надо использовать фланги, а, соответственно, должно быть много угловых.

Мой вариант — победа Парижа по угловым с форой (-1.5) за 1.8. Смотрится весьма привлекательно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».