«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья или победа «ПСЖ» в один мяч за 1.97.

«Ещё одна интереснейшая пара — «Ливерпуль» против «ПСЖ». «Ливерпуль» совсем недавно был разгромлен «Манчестер Сити» 4:0, и конечно, такое поражение не может пройти бесследно. Вопрос сейчас в том, как команда на это отреагирует, потому что психологически такие игры бьют сильно. «ПСЖ», наоборот, пусть и не так ярко, как раньше, но продолжает выигрывать, идёт своим победным ходом и держит стабильность, что тоже очень важно на данном этапе сезона.

Будет интересно посмотреть, сможет ли «Ливерпуль» оправиться после такого удара и показать свой уровень. Потому что по составу и возможностям команда точно способна навязать борьбу. Но при этом «ПСЖ» сейчас выглядит более собранно и, наверное, будет иметь небольшое преимущество, особенно за счёт текущей формы и уверенности в своих силах.

Отдельно стоит отметить фактор вратаря. Мы видим, что Матвей Сафонов получает игровое время, но при этом периодически допускает ошибки, и в таких матчах это может сыграть ключевую роль. «Ливерпуль» точно постарается этим воспользоваться, особенно при своём стиле игры и давлении. Поэтому думаю, что матч получится равным. Вариант с ничьей выглядит вполне логично, но также допускаю, что «ПСЖ» может дожать и выиграть в один мяч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».