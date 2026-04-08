«ПСЖ» — «Ливерпуль»: прогноз Анатолия Катрича на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.73.

«ПСЖ» подходит к этому четвертьфиналу в неплохом состоянии. В то время как «Ливерпуль» мучительно продирался через «Галатасарай», рискуя вылететь. А французы, в свою очередь, поиздевались над другой английской командой — «Челси» (8:2 по сумме двух матчей). Важно, что в последней очной встрече «ПСЖ» уже обыграл «Ливерпуль» (1:0) на «Энфилде». Сейчас при поддержке родного стадиона атака парижан с Дембеле и Хвичей, да ещё и Сафоновым в воротах, просто не оставит шансов проблемной обороне гостей. У меня нет сомнений в победе хозяев в первой игре», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».