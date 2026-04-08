«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.85.

«Барселона» опять играет с мадридским «Атлетико». Так уж получилось волею жребия, календаря и турнирной сетки, что совсем недавно они встречались в чемпионате, играли в Кубке и обменялись крупными победами.

Каждый матч между «Барселоной» и «Атлетико» не похож на предыдущий: своя специфика, свои нюансы, свой контекст. Здесь всё-таки игра на выбывание. И пусть этот первый матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу», «Барселона» — явный фаворит. «Атлетико» дома и «Атлетико» на выезде — абсолютно разные команды по ходу этого сезона. В период работы Симеоне в последние годы это чётко видно. Здесь напрашивается вариант с высокой линией обороны. «Барселона» опять будет запускать за спину Альвареса, Гризманна и компании, и какой-то момент «Атлетико» наверняка реализует.

Можно было бы рассмотреть победу «Барселоны» со ставкой «обе забьют» за хороший коэффициент 2.40. Но что-то мне подсказывает, даже в отсутствие Рафиньи и вспоминая, как Ямаль издевался на фланге над своими оппонентами, — «Барса» дома хороша. Плюс для «Барселоны» Лига чемпионов — это священный Грааль. Поэтому «Барселона» — явный фаворит.

На победу «Барселоны» с форой (-1.5) я бы играть не рискнул. А вот победу «Барселоны» с форой (-1) я бы взял за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».