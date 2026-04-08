«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.70.

«Барселона» и «Атлетико» уже не первый раз встречаются в этом сезоне — были матчи в чемпионате, где «Барса» недавно победила 2:1 на выезде, и полуфинал Кубка Короля, где мадридцы дома выдали мощный первый матч и создали себе решающее преимущество. В новой встрече вряд ли стоит ждать чего-то кардинально иного по стилю: «Барселона» дома — это высокая линия обороны, тотальное владение и давление, тогда как «Атлетико» будет делать ставку на контратаки.

Да, у «Барселоны» есть потери — не будет Рафиньи, но при этом атакующий потенциал остаётся очень высоким: есть Левандовски, Ямаль, Фермин, вариативность впереди сохраняется. При этом команда уверенно лидирует в чемпионате и уже создала отрыв от «Реала», поэтому сейчас всё внимание будет сосредоточено на противостоянии с «Атлетико» в еврокубках. У самих мадридцев серьёзных проблем с составом нет — Гризманн проводит сильный отрезок, Альварес стабильно опасен, Лукман хорошо вписался в игру команды. И с учётом высокой линии обороны «Барселоны» у «Атлетико» точно будут возможности для своих атак.

Поэтому сценарий матча выглядит довольно очевидным — «Барселона» будет контролировать игру, владеть мячом и создавать давление, но «Атлетико» за счёт контратак тоже станет регулярно отвечать. В последних матчах обе команды стабильно обмениваются голами, с учётом их текущей формы и стиля игры логично ожидать результативную встречу», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».