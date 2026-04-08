«Авангард» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» — ЦСКА.

«Не знаю, можно ли назвать вероятную победу ЦСКА сенсацией. Но советовал бы ставить на то, что первый матч серии выиграет именно команда с более низким посевом. То есть армейцы. У них есть ряд козырей, которые могут сыграть как раз на старте. Во-первых, тренерский штаб московского клуба сильнее и обстреляннее. Прошлой весной «Авангард» затянул серию с никитинским «Локомотивом» до семи матчей прежде всего за счёт усилий игроков, а не работы штаба. Наставник армейцев знает о специфике российского плей-офф намного больше североамериканского коллеги.

Во-вторых, ЦСКА стабильнее с точки зрения психологии. Если уж «Нефтехимик» в прошлом раунде смог вывести омичей из себя, то красно-синие способны залезть под кожу «Авангарду» ещё эффективнее. Наконец, начинать серию на выезде столичному клубу удобнее. В первой встрече им удастся и перебить, и перебегать, и перебросать «Авангард». Но зрители увидят максимум четыре заброшенные шайбы», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».