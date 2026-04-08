Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на игру Кубка Гагарина в Омске

«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на игру Кубка Гагарина в Омске
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.77.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
08 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч одной из самых интересных серий второго раунда. Вообще «Авангард» выглядит той самой командой, которая способна дойти и до финала данного розыгрыша Кубка Гагарина, ЦСКА может стать чуть ли не главным препятствием на пути к мечте омичей. Армейцы, конечно, здорово преобразились в последние два месяца регулярного чемпионата.

Они в первом раунде впервые за три года одолели соперника, им к тому же оказался санкт-петербуржский СКА, и ведь проблем особых команда Никитина не испытала. Выиграли они со счётом 4-1 всю серию с братьями из Северной столицы и пошли дальше по сетке плей-офф. «Авангард» же был на грани продолжения серии с «Нефтехимиком» и второй поездки в Нижнекамск. Это сильно могло сказаться на планах Омска в рамках всего плей-офф, но гол Николая Прохоркина сначала перевёл пятый матч серии в овертайм, а затем всё тот же воспитанник ЦСКА не без помощи рикошета вывел Омск в четвертьфинал.

Предстоящая встреча ЦСКА и «Авангарда» будет безумно равной. Дважды в регулярном чемпионате коллективы больше трёх шайб на двоих забросить в матче не смогли. В рамках плей-офф в первой игре серии второго раунда уж точно никто рисковать не будет, поэтому с точки зрения заброшенных шайб увидим что-то похожее на матчи в гладком сезоне. А вот сама серия видится очень длинной, вполне себе возможны дополнительные периоды чуть ли не в каждом матче и затянувшееся противостояние до семи игр», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android