«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Локомотив» – «Салават Юлаев».

«Прошлой весной эти соперники встречались в полуфинале и «Локомотив» прошёл дальше в пяти матчах. Чемпионы – однозначный фаворит серии и на этот раз. Даже с учётом того, что на проход «Спартака» потрачено больше сил, чем планировалось. Уфимцам-то вообще пришлось в первом раунде действовать на максимальных оборотах, и то «Автомобилист» был обыгран ими на тоненького.

А теперь в оппонентах у «Салавата» команда с гораздо более эффективной атакой, со способностью действовать в силовом скоростном стиле и с талантом забивать тогда, когда это нужнее всего. Звёзд у башкирского клуба меньше, молодёжь много ошибается, вратари тоже будут давать ярославскому нападению много шансов. К тому же уфимцы на выезде второй плей-офф подряд играют куда слабее, чем дома. Победа «Локомотива» с солидной разницей и тоталом больше 5 шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».