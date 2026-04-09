Названы шансы «Торпедо» в первом матче серии с «Металлургом»

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Торпедо». Игра пройдёт в Магнитогорске, стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Второй матч серии тоже состоится на Урале 11 апреля, после чего противостояние переедет в Нижний Новгород.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики ждут высокую результативность. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.75. Если забьют на первой минуте, сыграет коэффициент 11.0.