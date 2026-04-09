«Динамо» Минск — «Ак Барс»: определён фаворит первого матча серии Кубка Гагарина

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Ак Барс». Игра пройдёт на «Минск-Арене». Начало намечено на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 2.90.

Ничейный исход по итогам трёх периодов можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики ждут довольно результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.85. Если забьют на первой минуте, сыграет коэффициент 11.0.