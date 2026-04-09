«Болонья» — «Астон Вилла»: назван фаворит матча Лиги Европы

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Болонья» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.34. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.