«Порту» — «Ноттингем Форест»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Порту» — «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.42. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.