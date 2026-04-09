«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.63.

«Сталеварам» понадобилось пять матчей с «Сибирью». Все уложились в ТМ 6, а три встречи даже в ТМ 4.5. «Торпедо» расправилось с «Северсталью» также за пять игр, но в каждой было заброшено минимум четыре на двоих. Примечательно, что соперники уступили в одинаковой манере, на выезде и всухую — 0:1 в Новосибирске и 0:4 в Череповце. Но коллектив Разина всё же сделал это в овертайме и в меньшинстве.

«Металлург» и «Торпедо» явно имеют скрытые интересы и эмоции по отношению друг к другу, поэтому в этой паре будет много огня, стычек и, возможно, скандальных судейских моментов. Естественно, по всем категориям лидер Востока начнёт серию в роли фаворита. В первом раунде магнитогорцы забили в большинстве в трёх матчах из четырёх победных. Этот показатель — один из козырей, но и без игры с численным преимуществом «Металлургу» под силу решать разные задачи.

На одну конкретную встречу в состоянии настроиться любая команда. Чем может взять «Торпедо»? Терпением, хладнокровием и настойчивостью в создании и использовании моментов. Но, скорее всего, игровая задача не очень опытного тренера будет охота на лидеров соперника. Такое мы видели в первой очной встрече в октябре — 22:12 по штрафным минутам.

Давить на «Металлург» бесполезно. Команда может играть по счёту, забивать столько, сколько позволит соперник, дать бой во всех его значениях. Опыта и глубины здесь больше. Сезонные игры завершились победами лидера Востока — 5:1 и 4:1. «Металлург» играет дома. Первый матч должен пройти в ожидаемом и привычном для хозяев темпе, поэтому они должны победить», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».