«Динамо» Минск — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на встречу плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на встречу плей-офф КХЛ
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 на 2.14.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
«Ак Барс» на старте первого раунда чуть не рассыпался дома под натиском проблемного «Трактора». На переполненной «Минск-Арене» против включающей бешеные скорости команды Квартальнова казанцы точно дрогнут. Как минимум в стартовом матче серии. Вратарь казанцев слабее. У «Динамо» есть как опытнейшие мастера, так и способная вымотать соперника бегущая молодёжь.

Наконец, в составе белорусского клуба гораздо больше тех, кто по-настоящему голоден до больших побед. Фактор эмоций в первой встрече всегда очень важен. Вижу хозяев явными фаворитами. Матч будет ещё и результативным. На подарки в виде массовой отмены голов соперника «Ак Барсу» рассчитывать не стоит. Пять-шесть шайб на двоих как минимум», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

