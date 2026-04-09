«Динамо» Минск — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на встречу плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Динамо» Минск – «Ак Барс».

«Ак Барс» на старте первого раунда чуть не рассыпался дома под натиском проблемного «Трактора». На переполненной «Минск-Арене» против включающей бешеные скорости команды Квартальнова казанцы точно дрогнут. Как минимум в стартовом матче серии. Вратарь казанцев слабее. У «Динамо» есть как опытнейшие мастера, так и способная вымотать соперника бегущая молодёжь.

Наконец, в составе белорусского клуба гораздо больше тех, кто по-настоящему голоден до больших побед. Фактор эмоций в первой встрече всегда очень важен. Вижу хозяев явными фаворитами. Матч будет ещё и результативным. На подарки в виде массовой отмены голов соперника «Ак Барсу» рассчитывать не стоит. Пять-шесть шайб на двоих как минимум», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».