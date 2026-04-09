«Динамо» Мн — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на первый матч серии Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.30.

«Самая тонкая серия второго раунда по ощущениям — и именно поэтому здесь хочется рискнуть на старте. Минск провёл первый раунд очень уверенно, 4-0 над московским «Динамо» выглядит как заявка — команда готова и по игре, и по психологии. Полная арена, высокий темп, дисциплина и тройка Лимож — Пинчук — Энэс, которая умеет превращать давление в голы. Плюс Фукале — вратарь, который в плей-офф способен украсть матч.

Но конкретно в первом матче серии мне нравится попробовать вариант в пользу Казани — именно за счёт новизны и опыта «Ак Барса». Квартальнов перед стартом говорил очень точно: «Плей-офф — это другая история. Сейчас всё начнётся с чистого листа». И вот этот чистый лист как раз может сыграть за гостей, потому что стиль «Ак Барса» сильно отличается от того, что Минск видел в первом раунде. Казань — команда мощная, большая, с сильной центральной осью. Сама философия серии у «Ак Барса» часто такая: перетерпеть, дождаться ошибки, забрать один ключевой отрезок — и дальше уже навязывать сценарий.

Гатиятулин тоже прямо подчёркивает глубину и отсутствие зависимости от одной тройки: «Когда у команды есть угроза от всех звеньев, сопернику сложнее их закрыть». И это важный контраст с тем, как обычно воспринимают Минск — как команду с ярким первым сочетанием. У Казани есть чем отвечать: Галимов, Сафонов, силовая работа, терпение, главное — они умеют выигрывать близкие матчи. Первый раунд это подтвердил: «Ак Барс» прошёл «Трактор» 4-1, но там каждый матч был на тоненького, много овертаймов, всё решали микродетали.

Жду максимально плотный старт серии, где Минск будет пробовать задавить темпом и ареной, а «Ак Барс» — сушить центр, играть жёстко по лидерам и ловить свои шансы. И в таком первом матче — пока соперник ещё не до конца адаптировался к стилю — Казань способна зацепиться и забрать победу», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».