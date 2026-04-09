«Болонья» — «Астон Вилла»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Болонья» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» и ТБ 2.5 за 3.95.

«Астон Вилла» уверенно чувствует себя в еврокубках. «Болонья» же фатально нестабильна дома в Серии А — две потери подряд от «Лацио» и «Вероны» обнажили проблемы в обороне. Да, в Лиге Европы итальянцы включают высокий прессинг, но против организованной «Астон Виллы» это чревато разрывами в центре, которые мгновенно используют быстрые вингеры гостей. Англичане способны терпеливо выжидать ошибку и наказывать соперника на контратаках. Оборона хозяев пропускает в каждом матче, а атака «Виллы» на выезде достаточно эффективна, чтобы оформить как минимум два взятия ворот. Ну и ответ со стороны хозяев я вполне допускаю», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».