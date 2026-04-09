Гендиректор FONBET оценил падение прибыли российских букмекеров в 2026 году

Генеральный директор букмекера FONBET Александр Парамонов заявил, что по итогам 2026 года прибыль букмекерских компаний может сократиться в пять-шесть раз и оказаться на минимальном уровне, сообщает «Коммерсантъ».

По данным компании, маркетинговые бюджеты в отрасли сократились на 40-50% и более. Парамонов также допустил снижение объёма целевых отчислений букмекеров по итогам года.

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачёв отметил, что усиление налоговой нагрузки уже привело к сокращению маркетинговых бюджетов операторов. Он также добавил, что на снижение оборота влияют и перебои в работе мобильного интернета, учитывая, что около 90% ставок совершается онлайн.