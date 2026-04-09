Депутат Госдумы предложил запретить ставки вне игорных зон

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин в эфире телеканала «Царьград» призвал запретить ставки вне игорных зон.

«Вообще считаю, что нужно это запретить как азартный вид деятельности, пусть сидят в пяти игорных зонах», — заявил Делягин.

Чиновник назвал чудовищным объём рынка ставок, который по итогам прошлого года достиг почти 1,9 трлн рублей. Также он назвал абсолютно недостаточными объёмы целевых отчислений букмекеров на развитие спорта в России. Делягин подчеркнул, что «Справедливая Россия» выступает за ужесточение законодательства и повышение налоговой нагрузки на отрасль.