В Госдуме предложили ввести самозапрет на участие в онлайн-лотереях

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила ввести добровольный самозапрет на участие в онлайн-лотереях в письме к министру финансов Антону Силуанову, сообщают «Ведомости».

Инициатива предполагает, что оформить такой запрет можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ. Таким образом можно будет самостоятельно ограничивать доступ к участию в лотереях. В Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) заявили, что готовы подключиться к обсуждению инициативы.

По словам Лантратовой, за счёт цифровых сервисов участие в розыгрышах стало более простым и доступным. Это может приводить к импульсивным тратам и вовлечению людей, склонных к зависимости. Она также обратила внимание на сходство онлайн-лотерей с азартными играми.

