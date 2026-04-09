Минфин разработал требования к информационным блокам на сайтах букмекеров

Минфин опубликовал два проекта приказов, устанавливающих требования к информации, размещаемой на сайтах букмекеров. Они необходимы для реализации законов о дополнительных требованиях к рекламе азартных игр и о самоограничении участия граждан в ставках.

Первый баннер посвящён возможности самозапрета. Операторы будут размещать на сайтах блок с надписью: «Самоограничение участия в азартных играх. Установить (снять) запрет на участие в азартных играх».

Второй проект устанавливает размещение информации о финансовых услугах. На сайтах букмекеров должен появиться отдельный блок с текстом «Информация о финансовых услугах в целях инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода».