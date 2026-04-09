Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЕРАИ назвал количество заблокированных сайтов нелегальных букмекеров за 2025 год

Комментарии

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) в 2025 году выявил более 200 тыс. сайтов нелегальных букмекеров, доступ к которым был ограничен, сообщает РБК.

При этом нет данных за 2024 год, однако в организации отметили, что количество блокировок существенно выросло, как и число административных и уголовных дел, связанных с незаконной организацией азартных игр. Рост связывают с увеличением активности правоохранительных органов.

Участники рынка отмечают, что борьба с нелегальными операторами остаётся сложной. Длительные сроки блокировки позволяют быстро создавать «зеркала», а использование криптовалют усложняет контроль за платежами.

Материалы по теме
Как спортивные федерации теперь получают деньги букмекеров. РСФ начал работу
Как спортивные федерации теперь получают деньги букмекеров. РСФ начал работу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android