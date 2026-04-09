ЕРАИ назвал количество заблокированных сайтов нелегальных букмекеров за 2025 год

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) в 2025 году выявил более 200 тыс. сайтов нелегальных букмекеров, доступ к которым был ограничен, сообщает РБК.

При этом нет данных за 2024 год, однако в организации отметили, что количество блокировок существенно выросло, как и число административных и уголовных дел, связанных с незаконной организацией азартных игр. Рост связывают с увеличением активности правоохранительных органов.

Участники рынка отмечают, что борьба с нелегальными операторами остаётся сложной. Длительные сроки блокировки позволяют быстро создавать «зеркала», а использование криптовалют усложняет контроль за платежами.