«Спартак» выбил «Зенит» из Кубка России. Сыграл коэффициент 11.0

В матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» проиграл «Спартаку».

Основное время игры завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались красно-белые — 7:6. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал пенальти, голкипер Евгений Латышонок спас ворота.

Ставки на ничью по итогам основного времени принимались за 3.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3930 рублей. Успех «Зенита» оценивался в 1.71, победа «Спартака» шла за 5.10.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.02, на проход «Спартака» — 2.80. Точный счёт 0:0 по итогам основного времени оценивался в 11.0.