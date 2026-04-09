«Барселона» проиграла «Атлетико» в Лиге чемпионов. Зашёл коэффициент 17.0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «Барселона» проиграла «Атлетико» со счётом 0:2. Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

На 44-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Спустя минуту форвард мадридского клуба Хулиан Альварес открыл счёт в игре. Нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей на 70-й минуте.

Ставки на победу «Атлетико» принимались с коэффициентом 5.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5030 рублей. Успех «Барселоны» оценивался в 1.58, ничья — в 4.44.

На тотал меньше 2.5 гола давали 3.00, на точный счёт 2:0 в пользу «Атлетико» — 17.0.

