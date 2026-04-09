Матвей Сафонов помог «ПСЖ» победить «Ливерпуль». Сыграл коэффициент 10.0

«ПСЖ» победил «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра закончилась победой парижан со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на 11-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия забил второй гол парижан на 65-й минуте.

Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл «на ноль».

