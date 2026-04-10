Названы шансы «Салавата Юлаева» сравнять счёт в серии с «Локомотивом»

10 апреля в Ярославле состоится второй матч стартового раунда Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу ярославцев.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.58, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 5.33. Ничья и овертайм идут за 4.63.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.57, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.34. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.34, успех «Салавата» с учётом овертайма доступен за 3.50.