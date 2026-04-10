Стали известны шансы ЦСКА сравнять счёт в серии с «Авангардом»

10 апреля в Омске состоится второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу омичей.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.11, в то время как победа ЦСКА оценивается в 3.23. Ничья и овертайм идут за 4.05.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.44, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.65. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.65, победа ЦСКА с учётом овертайма доступна за 2.30.