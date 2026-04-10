Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Авангард» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 4.10.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
«В среду ЦСКА оказался не готов к тому, что «Авангард» — соперник гораздо более высокого уровня в сравнении со СКА. Команда Никитина, похоже, начинает наступать на те же грабли, что и никитинский «Локомотив» в прошлом году. Весной 2025 года ярославцы проиграли первые матчи в трёх из четырёх серий плей-офф.

Но потом прибавляли. Скорее всего, и нынешние армейцы будут выглядеть намного лучше. И точно не позволят омичам добиться столь лёгкой победы. Красно-синие точно прибавят в таких компонентах, как игра в большинстве и контроль шайбы. Да и точечно закрывать лидеров соперника они умеют неплохо. У «ястребов» же, несмотря на все сильные стороны, нет способности провести на одинаково высоком уровне два матча подряд. Ставил бы на минимальную победу ЦСКА с тоталом меньше 5 шайб. Открытого хоккея в этой серии точно не будет», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

