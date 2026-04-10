«Авангард» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА.

«В среду ЦСКА оказался не готов к тому, что «Авангард» — соперник гораздо более высокого уровня в сравнении со СКА. Команда Никитина, похоже, начинает наступать на те же грабли, что и никитинский «Локомотив» в прошлом году. Весной 2025 года ярославцы проиграли первые матчи в трёх из четырёх серий плей-офф.

Но потом прибавляли. Скорее всего, и нынешние армейцы будут выглядеть намного лучше. И точно не позволят омичам добиться столь лёгкой победы. Красно-синие точно прибавят в таких компонентах, как игра в большинстве и контроль шайбы. Да и точечно закрывать лидеров соперника они умеют неплохо. У «ястребов» же, несмотря на все сильные стороны, нет способности провести на одинаково высоком уровне два матча подряд. Ставил бы на минимальную победу ЦСКА с тоталом меньше 5 шайб. Открытого хоккея в этой серии точно не будет», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».