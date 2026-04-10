«Авангард» – ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.29.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
«Авангард» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии, не позволив сопернику даже хотя бы раз поразить ворота Никиты Серебрякова. Омичи забили по голу в неравных составах — Константин Окулов отличился в большинстве, а Майкл Маклауд поразил ворота Дмитрия Гамзина, когда у «Авангарда» было на льду на одного игрока меньше. Итоговый счёт же за 14 секунд до конца основного времени установил Окулов, поразивший пустые ворота.

Подпортила настроение омичам травма ключевого защитника Семёна Чистякова — он с трудом покинул площадку после силового приёма бывшего одноклубника Клима Костина. Как сообщил главный тренер «Авангарда» Ги Буше, в серии с ЦСКА Чистяков вряд ли появится в составе: «На данный момент мы не ждём его возвращения в этой серии. Его лучший друг нанес удар ему в колено. Объяснения от арбитров я не получил. Мне редко что-то объясняют. На мой взгляд, там должно было быть удаление».

Первая игра серии получилась нерезультативной. Впрочем, сложно ожидать другого от противостояния двух обученных и грамотно организованных команд. Вот и во второй встрече не жду высокой результативности от «Авангарда» и ЦСКА», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

