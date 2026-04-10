Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф КХЛ в Омске

«Авангард» — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф КХЛ в Омске
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 1.5 в 1-м периоде за 1.55.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч второго раунда оказался пресноватым на голы и события, но зато чётко описывает пару — работа на результат. «Авангард» дома обыграл ЦСКА 3:0, но все шайбы были заброшены не при игре «5 на 5». Бывший армеец Константин Окулов открыл счёт в большинстве в первом периоде, Маклауд поддержал в меньшинстве во втором, и Окулов забил в пустые в третьем. Оба соперника сделали среднее количество блоков (11:13), но гостям придётся во втором матче действовать более агрессивно в завершении и атаке. Они сделали всего лишь 19 бросков, больше хитовали (32) и уступили на вбрасываниях (44,6%).

ЦСКА играл в своём стиле, но хозяева лучше использовали спецбригады. Одно из трёх удалений «Авангарда» обернулось голом в ворота Гамзина. Вопрос по игре «5 на 5» может быть только один — создание и завершение моментов должно быть лучше, чем у соперника. Но это будет сложно, ведь даже в регулярке этого сезона омичи дважды обыгрывали армейцев — 2:1 дома и 0:2 на выезде. К слову, Маклауд отличался в каждой встрече: гол в плей-офф, дубль в марте и передача в январе.

За три очных матча ЦСКА смог лишь раз забить «Авангарду». Автором домашнего гола был Прохор Полтапов. Также эти встречи имеют один тренд — не больше гола в стартовых отрезках. Оба коллектива системны и будут придерживаться такого плана, поэтому ожидаю продолжения данной серии в первых периодах», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android