«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на второй матч серии плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 4 за 1.88.

«Второй матч серии между омскими «ястребами» и московскими армейцами. Кажется, что это будет вторым актом хоккейно-оборонительной драмы. В первой встрече обе команды показали то, насколько они заряжены на выдерживание защитной линии и переламывание идей соперника. «Авангард» в этом больше преуспел, так как команда физически готова лучше, чем ЦСКА.

Удивительно, но это факт — есть команда в розыгрыше Кубка Гагарина, которая может действительно перебегать армейцев во многих матчах. ЦСКА в первом периоде был практически беспомощной командой в атакующих действиях и нанёс столько бросков, сколько спокойно поместится на пальцах одной руки. Теперь коллективу Никитина стоит пересмотреть своё видение потенциального сопротивления омичам, которые учли ошибки первого раунда и яростного сопротивления нижнекамского «Нефтехимика».

Во втором матче данной серии не жду большого количества заброшенных шайб, как, собственно, и не ждал в первой встрече. Вполне допускаю, что больше трёх шайб в данном противостоянии будет заброшено в каких-то редких матчах. «Авангард» не будет отклоняться от заданной им линии на терпение и выжидание своих возможностей. ЦСКА вряд ли чем-то удивит Омск в атаке», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».