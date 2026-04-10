«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Крикунова на матч плей-офф КХЛ в Ярославле

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Локомотив» – «Салават Юлаев».

«Виктор Козлов сумел разработать успешные методы противостояния мощной атаке «Локомотива». Так что результативного хоккея не будет – по крайней мере, в первой половине серии, пока у обеих команд всё в порядке с физикой. Ярославские болельщики увидят максимум четыре заброшенные шайбы, а, скорее всего, ещё меньше.

Фаворитом же остаётся действующий чемпион. Против уфимцев – и превосходство соперника в мастерстве, и недостаток собственного кубкового опыта. И даже реализация подводит, в таких моменты, как у Кузнецова в среду, надо забивать. На старте «Локомотив» достаточно спокойно удержал минимальный счёт, а теперь и в атаке наверняка будет поэффективнее», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».