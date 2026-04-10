«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ 10 апреля

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 4.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч между железнодорожниками и уфимцами остался за хозяевами льда. Боб Хартли смог переиграть соперника за счёт опыта и физической мощи. «Салавату Юлаеву» в этих компонентах, конечно, нужно преуспевать и возвращаться в борьбу как можно скорее, потому что ехать даже домой со счётом 0-2 в серии совершенно невыгодно. Но мы помним, как хорошо «Салават Юлаев» может в отдельно взятых встречах подстроиться под стиль соперника в плей-офф и одолеть противника его же оружием.

Так было, например, с «Автомобилистом» во второй игре в Екатеринбурге. Тогда коллектив Виктора Козлова вытерпел, забросил всего лишь один раз, а голкипер Вязовой остался «сухим» по итогам встречи. На дистанции серии «Локомотив», безусловно, является фаворитом, однако при этом он способен иногда и проигрывать. В том числе и дома, как с московским «Спартаком» в первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

Во второй встрече четвертьфинальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» жду сенсацию. Уфа показала в первой игре, что может достойно выдерживать натиск Ярославля. Вряд ли это ей позволит соперника в итоге пройти, но иногда это будет давать плоды взросления «Салавата». Он же по ходу сезона очень сильно поменялся, и если сохранится хотя бы в нынешнем виде на следующий год, то способен преподнести неожиданности в новом розыгрыше Кубка Гагарина. Отдельные матчи, как, например, будет в пятницу, он может забрать и сейчас», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

