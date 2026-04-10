«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч серии Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.38.

«Первый матч серии закончился 1:0, но это не был бедный хоккей. Скорее наоборот — игра была насыщена моментами и смыслами, просто цена ошибки сразу стала запредельной. «Локомотив» начал мощно, с давления и контроля, но важный вывод в том, что «Салават Юлаев» этот старт не сломал: Уфа выдержала плотность, отвечала своими отрезками и во втором периоде местами выглядела даже интереснее. Сучков после игры сформулировал прямо: «Надо играть проще и пользоваться нашей сильной стороной — скоростью». А Козлов резюмировал максимально честно: «Соперник реализовал свой момент, а мы — нет».

И вот здесь начинается то, что обычно делает Ярославль фаворитом. В первой игре «Локомотив» не паниковал и не ломал структуру, а дождался своего окна и реализовал его по-чемпионски. Хартли тоже акцентировал: «Третий период, ведя в счёте, сыграли очень умно… в концовке ребята очень мужественно сыграли в меньшинстве». Плюс Исаев — «на ноль», а полевые поймали на себя ключевые броски. Это как раз тот сценарий, который «Локомотив» умеет повторять — и именно поэтому у Уфы уже накопилась неприятная серия: в плей-офф Ярославль выигрывает у «Салавата Юлаева» пятый матч подряд (с учётом прошлогоднего полуфинала).

Жду, что «Локомотив» во втором матче будет давить ещё больше и постарается раньше забирать контроль — особенно во втором периоде, который в первой игре получился неидеальным по признанию Хартли. «Салавату Юлаеву» будет так же трудно создавать большой объём моментов: Ярославль закроет среднюю зону и будет душить темп.

Поэтому на первый план выйдет реализация — Уфе придётся забивать из тех шансов, которые она всё-таки найдёт. По такому сценарию больше верю в хозяев. «Локомотив» обожает матчи, где всё решает один момент: терпит, ждёт и наказывает. А когда повёл — превращает игру в контроль и закрывает кислород», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».