«Реал» Мадрид — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Жирона».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.83.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Три поражения в шести последних турах испанского первенства заметно усложнили задачу «Реалу» догнать своего вечного противника — «Барселону». Каталонцы ушли в отрыв (их преимущество составляет уже семь очков!) и это за восемь туров до финиша. Только при условии своих побед и того, что сбой даст система «Барсы», можно будет на финише увидеть борьбу между двумя грандами.

«Жирона» является крепким середняком. На данный момент команда идёт 12-й в турнирной таблице. Конечно, дать бой, да ещё и на поле «Реала» — это больше фантастика, чем реальность. «Реалу» уже ошибаться нельзя, а потому мадридцы всё сделают, чтобы добиться очередной победы. Уверен, что она будет, причём крупная. Думаю, что три мяча «Реалу» не составит труда забить.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Стоит заметить, что в четырёх предыдущих играх до ничьей в первом круге футболисты «Жироны» не смогли отличиться ни разу, а «Реал» эти четыре матча выиграл 2:0, 4:0 и два раза по 3:0», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

