«Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Жирона».

Ставка: ТМ 25.5 фола за 1.77.

«Реалу» необходимо побеждать: отставание от «Барселоны» уже семь очков, и, чтобы сохранять шансы на чемпионство, нужно брать три очка и прерывать серию из двух поражений — от «Мальорки» и «Баварии», оба со счётом 1:2. Эти результаты ударили и по позиции в Лиге чемпионов, и по борьбе за титул в Испании. При этом шансы вернуться в гонку ещё есть, но для этого нужно обязательно обыгрывать «Жирону». У «Реала» постепенно расширяется обойма: ожидается возвращение Беллингема и Менди, и, по словам Арбелоа, серьёзной ротации не будет — матч слишком важен. Вероятнее всего, на поле выйдет максимально близкий к оптимальному состав, и «Реал» должен реализовывать свой статус фаворита.

Сама «Жирона» подходит к встрече после двух сильных домашних побед над «Атлетиком» и «Вильярреалом», однако эти успехи дались непросто: команда потеряла двух важных игроков, в том числе Дейли Блинда, и это может сказаться на игре. При этом благодаря этим победам «Жирона» создала комфортный отрыв от зоны вылета в восемь очков, что позволяет чувствовать себя спокойнее.

Что касается прогноза, предлагаю обратить внимание на фолы. «Жирона» — одна из самых «низовых» команд по этому показателю: этой весной она ни разу не доходила до 10 фолов за матч. «Реал» тоже играет аккуратно против соперников, которые не провоцируют жёсткую борьбу. С учетом стиля команд и арбитра с показателем около 25-26 фолов за игру логично рассматривать тотал меньше 25.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».