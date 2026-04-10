«Париж» — «Монако»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Париж» — «Монако».

Ставка: победа «Монако» за 1.97.

«Париж» в этом сезоне дебютировал в элите французского футбола, а в такой ситуации задача может быть одна — сохранить прописку в Лиге 1. До конца чемпионата Франции ещё шесть туров, и, кажется, столичная команда задачу уже выполнила. Она располагается на 13-м месте, но от опасной зоны уже оторвалась на девять очков. Если учитывать, что в 10 последних матчах Лиги 1 «Париж» проиграл лишь раз, то вряд ли в концовке провалится. В Кубке Франции парижане тоже пошумели, дошли они только до 1/8 финала, однако раундом ранее выбили из турнира «ПСЖ».

«Монако» представлял Францию в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, из группы вышел, но в первом же раунде уступил «ПСЖ» и участие в турнире завершил. Из Кубка Франции монегаски вылетели тоже на стадии 1/8 финала, уступив 1:3 «Страсбургу» в гостях. Теперь «Монако» может сосредоточиться на Лиге 1, и задача понятна — попасть в еврокубки и желательно — в Лигу чемпионов. В чемпионате команда Себастьена Поконьоли уже одержала семь побед подряд и поднимается всё выше и выше, а до прямой путёвки в главный клубный турнир Европы всего одно очко.

Обе команды в последнее время хороши, каждая на своём уровне, и всё же. Парижане, как я писал выше, по сути, уже сохранили прописку, а значит, могут уже доигрывать сезон. У «Монако» же он в самом разгаре: впереди ещё «Марсель» и «Лилль». Гости — фавориты. Им сейчас победа нужнее», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».