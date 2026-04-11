Названы шансы «Балтики» победить «Пари НН» в чемпионате России

11 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Балтика» — «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 1.55. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.22.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27. Гол в каждом тайме идёт за 2.15.