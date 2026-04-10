Стали известны шансы «Барселоны» победить «Эспаньол» после поражения от «Атлетико»

11 апреля состоится матч 31-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

В предыдущей игре каталонцы проиграли «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:2).

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24. Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 11.7. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.