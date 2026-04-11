«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«24-й тур РПЛ стартует матчем в Самаре, где «Крылья Советов» будут принимать грозненский «Ахмат». У Самары после смены тренера два матча и два поражения. Достаточно агрессивный, смелый футбол показывают «Крылья», но баланса по-прежнему самарцам не хватает. Булатову стоит призадуматься на тему, как всё-таки этот баланс найти, потому что «Крылья» слишком растягивают свою игру, а соперники этим пользуются. ЦСКА забил пять, а мог забить гораздо больше. То же самое касается и «Зенита» в последнем туре чемпионата.

Сейчас важный матч для «Крыльев» против команды, которая потерпела одно поражение весной, но при этом футбол демонстрирует очень содержательный, очень качественный и очень энергичный. «Крыльям» будет очень сложно в матче против грозненцев, даже несмотря на то, что они играют дома.

Но большого количества голов я всё-таки здесь не жду, потому что Булатов сказал, что такие разбалансированные «Крылья», как видели в игре ЦСКА, вы больше не увидите. Вот надеемся, что футбол у «Крыльев» будет более компактный и более командный, что ли, особенно на фоне такой организованной команды, как «Ахмат».

Мой прогноз на эту встречу — «2-3 гола в матче» за 1.99, практически за «двойку». Может качнуться в абсолютно любую сторону. В один забитый мяч я не верю, а в то, что будет забито больше трёх, тоже, откровенно говоря, не верю. Поэтому выбрал вот такое комбо. Мне кажется, для этой игры вполне подходящий вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Барселона» после 0:2 с «Атлетико», «Балтика» в РПЛ и гроссмейстер Спаллетти
«Барселона» после 0:2 с «Атлетико», «Балтика» в РПЛ и гроссмейстер Спаллетти
