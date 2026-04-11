«Рубин» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не проиграет и обе забьют за 3.30.

«В Казани «Рубин» будет принимать «Оренбург». «Оренбург» по-прежнему находится в зоне вылета, но о работе Ахметзянова очень лестные отзывы, о том, как «Оренбург» выглядел в матче против московского «Динамо». Там было интересное решение с переводом Ду Кейроса на позицию десятки после перерыва, и тот забил два мяча. Как всегда, гиперактивен и достаточно полезен Муфи, даже несмотря на автогол в матче против бело-голубых.

«Рубин», мне кажется, чуть перебрал очков в последних четырёх играх. Да, победы над «Краснодаром», «Локомотивом» — это всё здорово. Была ничья в Самаре с «Крыльями», победа над «Сочи» в матче, где «Рубин» не должен был выигрывать, особенно если отталкиваться от второго тайма, где сочинцы большое количество моментов не реализовали. Вот какая-то компенсация, наверное, или антикомпенсация должна «Рубину», как мне кажется, прилететь. Это, может быть, высокопарно звучит, но, мне кажется, «Рубину» будет очень сложно настроиться на такого соперника, как «Оренбург». С командами из нижней части турнирной таблицы у «Рубина» матчи получаются хуже, чем с командами, которые идут выше казанцев.

Здесь, я думаю, вполне может быть обмен забитыми мячами, и, скорее всего, мотивация «Оренбурга» не проиграть выше, чем у «Рубина» удержать седьмое место или подняться выше в турнирной таблице, тем более это будет сделать очень-очень сложно.

Я прогнозирую на эту встречу не просто «обе забьют», а ещё и то, что «Оренбург» не уступит. Очень хороший, жирный коэффициент 3.3 за вариант «X2 и обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».